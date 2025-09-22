En la tarde de este domingo, un hombre de 45 años falleció a bordo de un colectivo en la intersección de Armada Argentina y Cajamarca, en el barrio Santa Isabel II Sección, al sur de la ciudad de Córdoba. Según informaron fuentes policiales, la víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras viajaba acompañado por su pareja, de 34 años.

Los agentes y transeúntes intentaron practicar maniobras de reanimación hasta la llegada del servicio de emergencias. Al constituirse en el lugar, los profesionales del servicio de emergencia continuaron con las maniobras de RCP, pero no lograron revertir el cuadro y confirmaron el fallecimiento.

La escena fue preservada por la policía en tanto se notificó a la fiscalía correspondiente para el inicio de las diligencias judiciales y la intervención de peritos. No se reportaron otras personas lesionadas. La pareja del fallecido permaneció en el lugar asistida por personal policial y sanitario.

Se aguardan los resultados de la actuación judicial y el informe médico para determinar con precisión las causas del paro cardiorrespiratorio.