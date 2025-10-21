Un hombre de 57 años, policía retirado, murió luego de permanecer internado en la Clínica de la Cañada de Villa María, adonde había sido trasladado el pasado 11 de octubre desde la localidad de San Marcos Sud.

Según informaron fuentes policiales, el hombre había resultado con un traumatismo de cráneo tras una discusión con un joven de 25 años, cuyas circunstancias aún se investigan.

El presunto agresor fue detenido y puesto a disposición de la justicia. Interviene en la causa la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno de Villa María, a cargo del Dr. Nicolás Gambini.