Un nuevo siniestro vial se cobró la vida de una persona en el interior de Córdoba, en este caso, más precisamente en la localidad de Wenceslao Escalante, al suroeste provincial.

Por causas que aún tratan de establecerse, un hombre de 29 años falleció luego de chocar la motocicleta marca Rowser que conducía contra un cartel de Vialidad Nacional ubicado en la vía pública.

Según fuentes policiales, el trágico episodio ocurrió poco antes del amanecer de este domingo, en la intersección de las rutas 3 y 11.

Ni bien se tomó conocimiento de lo ocurrido, un servicio de emergencias de la zona se hizo presente en el lugar, pero los médicos solo pudieron constatar el deceso.

Peritos trabajaban en el lugar para intentar determinar por qué motivo el hombre perdió el control de la motocicleta y terminó perdiendo la vida.