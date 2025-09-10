Un servicio de emergencias se constituyó en calles Arrecifes y Duarte Quirós, de barrio Las Palmas, ciudad de Córdoba, donde fue constatado el deceso de un hombre de 27 años, quien circulaba en una motocicleta marca Yamaha FZ.

Por causas que se tratan de establecer, esta persona habría colisionado con un colectivo de la empresa FAM (línea 72).

Según la Policía de Córdoba, se investigan las causas que originaron el siniestro.