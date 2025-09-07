Un accidente ocurrió este domingo en la Costanera de Córdoba, a la altura de barrio Müller. Un motociclista chocó contra un poste y sufrió graves heridas.

Fuentes policiales informaron que el hombre iba en una moto marca Yahama FZ y, por motivos que se investigan, perdió el control del rodado.

Tras el choque, un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar. La persona accidentada fue trasladada al Hospital de Urgencias.

El primer diagnóstico indica que sufrió de fractura expuesta en el pie izquierdo, fractura en el brazo izquierdo y disección en la pierna derecha.