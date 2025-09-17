Un niño de siete años falleció este miércoles después de descompensarse en un festejo de cumpleaños en la localidad de Capilla de los Remedios.

Thian Toledo estaba jugando con amigos cuando fue a sentarse en una silla y se desvaneció.

El pequeño fue trasladado hasta un dispensario local donde los profesionales de salud intentaron reanimarlo sin fortuna e informaron la muerte por paro cardiorrespiratorio.

Ver: Córdoba: alumno murió tras descompensarse en una clase de educación física



La investigación sobre lo ocurrido está a cargo de la Fiscalía del distrito 2 turno 6, según informaron fuentes policiales.

Ver: Córdoba: un niño de trece años se descompensó en una práctica de fútbol y falleció



En las últimas semanas fallecieron dos niños de trece años por muerte súbita, uno de ellos en la ciudad de Córdoba y otro en Villa Carlos Paz.