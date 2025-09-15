Yuspe es el nombre elegido para el tercer cóndor andino nacido en cautiverio en la provincia de Córdoba el pasado 2 de septiembre.

“Sus padres llegan a la reserva en distintos tiempos, uno originario de Córdoba de la zona de Ambul y la hembra de Río Negro”, explicó María Ahumada, veterinaria de la Reserva Tutú Carreta.

La profesional explicó que ambos sufrieron heridas en sus alas, provocadas por disparos, que les impiden volver a volar.

“Tiene que haber compatibilidad para que puedan formar pareja, no es una cuestión de ser macho y hembra”, precisó Ahumada en diálogo con Canal 10.

El nacimiento del pichón ocurre a los sesenta días y a los dos meses se espera su salida del nido para que, después de seis meses, se programe la conformación de la bandada, dijo la veterianaria.