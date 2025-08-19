Un operario de 40 años murió en la noche de este lunes en una fábrica de autopartes ubicada en barrio Marqués de Sobremonte, de la ciudad de Córdoba, al recibir una descarga eléctrica, según informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió cerca de las 22 en la planta Allevard Rejna Argentina–Sogefi Group, dedicada a la producción de suspensiones para vehículos, situada en Mujica al 2200, a pocos metros de la intersección con la avenida Monseñor Pablo Cabrera.

En su página web Allevard-Rejna Autosuspensions se presenta como uno de los principales fabricantes del mundo de barras estabilizadoras, barras de torsión, muelles de hoja y muelles helicoidales para las suspensiones de los automóviles.

Cuenta con 15 plantas de producción e instalaciones comerciales situadas en diferentes países de Europa, Asia, América del Norte y América del Sur y la web señala que “la marca Allevard-Rejna garantiza el suministro de productos de alta tecnología a todos los fabricantes de automóviles”.

Electrocutado

Según consigna la información policial, el fallecido se encontraba realizando sus tareas habituales en una de las máquinas de la empresa cuando, por causas que aún se investigan, recibió una descarga eléctrica.

Pese a la rápida asistencia de un servicio de emergencias, los médicos constataron el fallecimiento en el lugar.

Interviene la justicia para precisar lo ocurrido y las responsabilidades emergentes.