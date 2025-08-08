La sesión en Diputados de la Nación fue un respiro en medio del ajuste y desprecio del presidente Javier Milei. La media sanción para el financiamiento de las universidades públicas y la emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan son decisiones que priorizan la vida y el futuro de nuestros jóvenes. También es destacable el rechazo a los decretos que significaban un retroceso para el INTI, INTA, la ciencia, la cultura y otros organismos clave.

La judicialización de las decisiones del Congreso Nacional es una amenaza a la democracia y la separación de poderes. El Congreso es el representante del pueblo y sus decisiones deben ser respetadas. La judicialización sería un intento de limitar la capacidad del Congreso de legislar y tomar decisiones que beneficien a la sociedad.

La ciencia, la cultura y la educación son fundamentales para el desarrollo del país y no deben ser objeto de manipulación política. El Congreso ha hecho lo que debía hacer, ahora es turno de los senadores nacionales actuar en consecuencia. No podemos permitir que el presidente Milei limite la capacidad del Congreso de defender los intereses del pueblo. La lucha continúa.