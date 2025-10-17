Un puente en el camino de la solidaridad

El lunes 13 de octubre, Mabel Petrini junto a su esposo Raúl Lardone visitaron la Escuela Pascual Pringles, ubicada en el paraje El Volcán, en el corazón de Traslasierra, como lo hacen desde el año 2011. Allí, donde las oportunidades laborales escasean y la vida cotidiana se sostiene entre la crianza de cabras y el trabajo golondrina, la escuela pública se convierte en un refugio indispensable.

En ese contexto, la figura de la maestra rural se multiplica: “Es maestra, psicóloga, asistente social, médica, guía espiritual”, expresan quienes participaron de la visita. Su tarea trasciende la enseñanza: implica acompañar a las familias, gestionar recursos, sostener la alimentación y mantener en pie el edificio escolar.

“Nosotros solo somos el nexo entre la gente que colabora y quienes más lo necesitan”, cuenta Mabel Petrini, que fue la encargada de juntar ropa, calzado, útiles, mochilas, frazadas, toallas y golosinas para los niños y niñas del lugar.

Las donaciones llegaron gracias a la generosidad de personas y empresas que se sumaron a la iniciativa de Mabel y Raúl: Calzados Juca, Diesel Líder SRL, el programa Palabras Mayores de los SRT, las tejedoras del hogar Dulce Estadía, un grupo de mujeres mayores que dedicó su tiempo a confeccionar prendas para los alumnos y alumnas de la escuela, aportando abrigo y cariño en cada punto tejido.

También participaron familias, amigos, y hasta los nietos de la impulsora del proyecto, Franco y Gennaro, encargados de clasificar todo lo recolectado. El agradecimiento fue mutuo. La docente María Inés Bazán, junto a la comunidad educativa, recibió a los visitantes con emoción y gratitud.

La experiencia dejó una reflexión profunda para la impulsora de la iniciativa, Mabel Petrini: “Hasta que uno no ve, no entiende de necesidades. Las maestras rurales se merecen todo: reconocimiento, sueldos dignos, apoyo y el monumento más grande que se pueda hacer.”

En esos caminos de tierra donde los chicos llegan caminando, a caballo o en moto, y donde el almuerzo escolar es muchas veces el plato más importante del día, la solidaridad se vuelve puente.