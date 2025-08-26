Un nuevo reclamo de trabajadores del ARCA en Córdoba (ex Afip) se hará efectivo en la jornada de este martes, con una asamblea general sin atención al público, en el edificio de Bv. San Juan 325.

Con la presencia de autoridades de la AEFIP Mesa Directiva Nacional, el gremio AEFIP CORDOBA trata en esta jornada la propuesta salarial que el Gobierno Nacional determinó y que los trabajadores consideran insuficientes según nos anticipó Javier Varetto Secretario General de AEFIP CORDOBA en declaraciones a Canal 10 y el streaming de SRT Media.

Respecto de la situación de los trabajadores y trabajadoras de ARCA hoy, Varetto nos señaló que “ esta asamblea general de todos los trabajadores y trabajadoras de la ciudad de Córdoba, acá en el edificio Bulevar San Juan, que va a contar con la presencia de las autoridades nacionales, el secretario general del gremio nacional, y lo que se viene reclamando es la falta de cualquier tipo de negociación paritaria por parte de las autoridades nacionales del ARCA, la renuencia a llevar adelante negociación paritaria, que es la herramienta que nos da la democracia para dar solución a los conflictos que se pueden presentar, y fundamentalmente la falta de negociación de paritaria salarial.”

“Recordemos que nosotros, por ejemplo, en todo el 2024 tuvimos paritaria salarial congelada y con bajas salariales, y lo que se ha producido hasta ahora de la presión de los gremios, de nuestro gremio y el gremio de aduana dentro del ARCA, es simplemente algunas asignaciones de aumento de manera unilateral por parte de las autoridades del ARCA”, destacó el scretario general de Aefip Córdoba.

Respecto del retraso salarial de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina, que es muy importante en muchas actividades, le consultamos, en el caso de quienes trabajan en ARCA, cuál es el atraso salarial ?, y Varetto respondió que “con salario congelado durante todo el 2024 y las actualizaciones unilaterales que han dado este año, actualizaciones similares a las del Estado Nacional, significa que están a la mitad de lo que es el IPC mensual y más o menos nos da una medida de la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios, de la misma manera que han perdido poder adquisitivo y se han licuado los salarios de la totalidad de los trabajadores del Estado y los trabajadores del sector privado.”

Cómo funciona hoy este organismo recuadador

¿Está desarticulado el ARCA o está funcionando normalmente, le preguntamos a Varetto, quien nos explicó que “está funcionando, pero normalmente no. Me parece que hay una clara falta de voluntad de las autoridades de darle importancia a lo que es el organismo recaudador. Para darte un ejemplo, en otras épocas, en otros momentos, en meses anteriores teníamos, por ejemplo, el control de granos en la ruta, todo ese tipo de actividades está toda paralizada, lo que denota una falta de interés de parte de las autoridades, evidentemente por el organismo recaudador y la recaudación. Todo lo que seguramente está avanzando el gobierno es en base a crédito externo. Lo que pasa es que en algún momento, cuando el crédito externo se termine, evidentemente tendrán que volver a darle importancia a lo que es el organismo recaudador en nuestro país.”

Asambleas sin atención al público

Sobre si se va a ver resentida la tensión en la jornada de hoy y está previsto que si no se abren las negociaciones como estos trabajadores esperan, haya medidas de fuerza, de ARCA en Córdoba o en el país, Javier Varetto señaló que “hoy va a estar resentida la atención al público, va a estar suspendida la atención al público a partir de las 11 horas y se irá evaluando seguramente con el correo de los días y las próximas semanas, si se produce algún tipo de respuesta de parte de las autoridades. Ahora hubo un planteo de paritaria, de ese planteo paritario que hicieron los sindicatos, hubo un aumento unilateral otorgado por las autoridades del arca, pero que consideramos que es insuficiente, que es absolutamente por debajo de lo que es el IPC mensual, así que seguramente sí, hacia adelante no hay novedades, puede haber algún tipo de manifestaciones de los trabajadores en ese sentido de que se dé un aumento que cubra la pérdida de poder adquisitivo.”