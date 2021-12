La pasión albiazul estalló este martes en el estadio La Boutique, de barrio Jardín, en la despedida que la hinchada de Talleres le dio al equipo antes de la final que jugará el miércoles a la noche frente a Boca.

"Estoy internada en el Hospital de Clínicas, no me dejaban salir y le tuve que mentir, le dije que tenía que cobrar. Se largaron a reír los médicos porque saben, y me hicieron la pierna para que saliera", dijo una mujer mientras sostenía la imagen de un Niño Jesús vestido con la remera azul y blanca.

Antes de partir para Santiago los jugadores firmaron autógrafos y recibieron el alientos de un centenar de hinchas que llegó al estadio.

"Vamos matadores, quiero ser campeón, campeón de nuevo", coreaban los hombres y mujeres desde las gradas.

Miguel Cavatorta, director de comunicación, explicó que también viajarán a ver la final de la Copa Argentina los finalistas del 78' y los campeones de la Conmebol en el 99, encabezados por Daniel Valencia y Julián Maidana.

"Lo bancamos en el Argentino no lo voy a bancar ahora, tantos años de miseria, tantos años en el infierno, bancarlo ahora es estar en la gloria", explicó uno de los jóvenes con la ilusión de ver a Talleres levantar la Copa.