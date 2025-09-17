Este jueves se cumple un nuevo y triste aniversario en Córdoba. El 18 de septiembre, pero del 2018, Delia Gerónimo Polijo salió de la escuela a la que asistía y se dirigió a su casa, ubicada en el pueblito de La Paz, pero nunca llegó.

La niña de 14 años fue vista por última vez cerca del colegio, su imagen quedó registrada en las cámaras de seguridad de una estación YPF pero desde entonces no hay novedades de su paradero.

Ya son siete años sin Delia y la investigación no ha tenido avances significativos. Este jueves la familia y distintas organizaciones del Valle de Traslasierra convocan a una movilización a las 10:00 en la puerta de los Tribunales de Villa Dolores para reclamar justicia y exigir avances en la causa.

La investigación está a cargo ahora de la fiscal María Eugenia Ferreyra, luego de que Lucrecia Zambrana (anterior Fiscal) pidiera apartarse de la instrucción.

Hasta el día de hoy no hay ninguna persona imputada por la desaparición de Delia. Tiempo atrás, el único señalado por la investigación, un hombre llamado Mauro Martínez, se suicidó luego de ser denunciado por violencia de género por su pareja. En la casa de Martínez, la Policía halló una nota con datos cruciales para la causa pero nada ha avanzado desde ese momento.