De 07:00 a 07:15

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: Barrios Barrancas del Río, Santa Ana, Sarmiento, Rivadavia (entre calles Bv. Sarmiento, Av. Hipólito Irigoyen, Malvinas Argentinas y 25 de Mayo), Centro Sur (entre calles Bv. Sarmiento, Av. Hipólito Irigoyen, Tucumán y 25 de Mayo), Centro Norte (entre calles Av. Gobernador Sabattini, Av. Bartolomé Mitre, Entre Ríos, Antonio Sobral, Bv. Sarmiento, Rivadavia, Tucumán, Manuel Belgrano y San Juan), Centro (entre calles Bv. Vélez Sarsfield, Bv. Italia, Salta, México y Catamarca), Rucci, General Güemes, Palermo, Sport y Mariano Moreno (entre calles 1 de Mayo, Bv. Colón, Los Glaciares, Iguazú y Monseñor Disandro).

De 07:30 a 10:30

Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Sector comprendido por calles Bolivia, Venezuela, Ituzaingó y Av. Ambrosio Olmos.

De 08:00 a 08:15

Motivo: Transferencia De Carga

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidades de Serrezuela, El Quicho, Cachi Yuyo, El Chacho y Piedrita Blanca

De 08:30 a 09:00

Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.

Localidad: VILLA CARLOS PAZ

Zona afectada: barrio Centro Viejo en forma parcial.

De 08:30 a 12:30

Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio Prados de Manantiales en forma parcial.

De 09:00 a 13:00

Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.

Localidad: VILLA CARLOS PAZ

Zona afectada: barrio Centro Viejo: área comprendida por las calles Miguel Juárez, Pellegrini, Cassaffousth, Echeverria y Bv. Delia.

De 13:00 a 13:30

Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.

Localidad: VILLA CARLOS PAZ

Zona afectada: barrio Centro Viejo en forma parcial.

De 14:00 a 17:00

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: SALSIPUEDES

Zona afectada: Barrios Las Tejas, Plasman Amuchástegui y V. Silvina.

De 14:00 a 17:00

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: SALSIPUEDES

Zona afectada: Barrios Las Tejas, Plasman Amuchástegui y V. Silvina.

De 15:00 a 15:15

Motivo: Transferencia De Carga

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidades de Serrezuela, El Quicho, Cachi Yuyo, El Chacho y Piedrita Blanca.

De 17:00 a 17:10

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidades de Arroyo Algodón y Los Zorros.