Una empresa de neumáticos despidió a más de 20 empleados en Córdoba

La empresa de reconstrucción de neumáticos Ruiz y Cía, en Córdoba, despidió a 21 empleados sobre una planta de 75 trabajadores.

La notificación les llegó el pasado viernes en forma personal: un escribano visitó a cada uno de ellos para informarles la decisión de la patronal.

Un móvil de Canal 10, informó que los trabajadores se encontraban en medio de una discusión paritaria. Ese contexto podría haber fomentado la medida. Otra, que también argumentan desde el gremio, es la caída de las ventas como consecuencia de las importaciones desde China, medida económica que aplicó el gobierno de Javier Milei y afecta a la producción y el trabajo nacional.

La empresa, que se dedica a la reconstrucción de neumáticos para camiones, maquinaria agrícola y colectivos, señala que estos neumáticos importados son más baratos que los que se comercializan restaurados dentro del país.

Trabajadores protestaron en la mañana de este lunes frente a la planta ubicada en Av. Vélez Sarsfield al 6200 mientras que la Secretaría de Trabajo de la Provincia interviene para acordar una conciliación.