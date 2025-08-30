Una escuela cordobesa finalizó en el primer puesto de la Copa Robótica Argentina 2025, cuya final se celebró en Neuquén.

Del certamen participaron 268 equipos de nuestra provincia, tras competir en distintas instancias, comenzando en sus propias instituciones con la presentación de ideas que buscaban “resolver un problema ecológico o social” que afectara a su comunidad.

El equipo CincoBits de Córdoba, del Instituto Técnico Adrián Urquía de General Deheza, finalizó en el lugar más alto del podio al obtener el primer puesto en alianza con el equipo Los JuGenios, de Jujuy.

La final reunió a 18 equipos de siete provincias de todo el país: Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y Buenos Aires, que compitieron por el título nacional.

Tras dos intensas jornadas de competencia en el desafío “Orbit Odyssey”, la alianza CincoBits (Córdoba, General Deheza) y Los JuGenios (Jujuy) alcanzó el máximo puntaje y se quedó con el primer lugar.

El segundo lugar correspondió a la alianza integrada por Diodo (Salta) y Vacío Púrpura (Río Negro).

El premio consistió en una tablet para cada estudiante y dinero para la institución a la que representaron.

La Copa Robótica Argentina 2025 contó con la participación de más de 3.600 estudiantes de nivel secundario de todo el país y fue transmitida en vivo por streaming.