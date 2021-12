Durante la madrugada del jueves, una joven de 17 años que esperaba un remis junto a tres amigas en la esquina de General Paz y Humberto Primo, fue embestida por un automóvil que le provocó severas lesiones en una de sus piernas, por lo que los médicos debieron practicarle la amputación del miembro inferior a la altura de la rodilla.

Según los testimonios de sus amigas, con las que había asistido al baile de Damián Córdoba, en el hecho habría tenido una influencia decisiva una camioneta ocupada por varios jóvenes que se pararon para acosarlas, tras lo cual el conductor de otro vehículo, un Peugeot 206 de color negro, intentó esquivarla por la izquierda y atropelló a la adolescente ocasionándole el daño en una de sus piernas.

Al lugar acudió el servicio de emergencias que luego trasladó a la joven mujer hasta el Hospital de Urgencias donde, tras recibir las primeras atenciones, los médicos debieron tomar la drástica decisión, ya que "la pierna no tenía circulación" según expresó Verónica, la madre de la menor.

En diálogo con el móvil del programa "Entre Nosotros Rebeca" por radio Universidad, la mujer señaló que su hija "resistió bien la operación" aunque agregó que los médicos no descartan que deban aplicarle una amputación por encima de la rodilla ante la gravedad de las heridas en la pierna.

Más adelante, pidió a quienes puedan aportar datos de la camioneta que se paró en medio de la calle, que se acerquen a la fiscalía que investiga el hecho. "Queremos que el conductor de la camioneta también se haga responsable, porque por una negligencia suya, a mi hija le falta una pierna", sostuvo Verónica

Cabe señalar que el vehículo que finalmente embistió a la joven Milagros, intentó esquivar por la izquierda a esa camioneta y atropelló a la adolescente que se encontraba en el cordón de la vereda, mientras que la camioneta huyó del lugar.

"No pudo contarme nada, preguntó por su papá, sus hermanos, sus amigas y me pidió perdón" dijo la madre de la infortunada joven, que expresó que ella le había pedido que no saliera esa noche.

Mientras tanto, el fiscal Rubén Caro está a cargo de la investigación, recolectando las primeras pruebas e intentando dar con la camioneta. Para ello, analiza el contenido de cámaras y domos que pudieran aportar datos para la identificación del vehículo y sus ocupantes. y echar luz sobre la secuencia de los hechos, aunque por ahora no hay imputados.