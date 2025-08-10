Tristeza
Una joven de 22 años falleció en un accidente en la Ruta E-86
El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo, entre Sampacho y Coronel Moldes.
Una joven de 22 años murió en la madrugada de este domingo producto de un accidente registrado en la Ruta E-86.
El hecho ocurrió entre Sampacho y Coronel Moldes. La víctima viajaba como acompañante en una pick up Chevrolet S10 junto a otras cuatro personas.
Fuentes policiales informaron que el siniestro ocurrió alrededor de las 6:45. El vehículo salió de la carpeta asfáltica y volcó. El conductor y otros tres jóvenes sufrieron heridas de distinta gravedad.
La víctima fatal era oriunda de Moldes y falleció en el lugar, mientras que el conductor fue trasladado en grave estado al Nuevo Hospital de Río Cuarto.
Personal policial y Policía Judicial trabajaron en la zona para esclarecer cómo sucedió el accidente.