Una joven de 22 años murió en la madrugada de este domingo producto de un accidente registrado en la Ruta E-86.

El hecho ocurrió entre Sampacho y Coronel Moldes. La víctima viajaba como acompañante en una pick up Chevrolet S10 junto a otras cuatro personas.

Fuentes policiales informaron que el siniestro ocurrió alrededor de las 6:45. El vehículo salió de la carpeta asfáltica y volcó. El conductor y otros tres jóvenes sufrieron heridas de distinta gravedad.

La víctima fatal era oriunda de Moldes y falleció en el lugar, mientras que el conductor fue trasladado en grave estado al Nuevo Hospital de Río Cuarto.

Personal policial y Policía Judicial trabajaron en la zona para esclarecer cómo sucedió el accidente.