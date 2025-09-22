En horas de la noche del domingo se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en una vivienda de manzana 41, de barrio Marqués Anexo, al norte de la ciudad de Córdoba en el que participó personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 22, con la colaboración de distintas áreas operativas.

En el lugar se procedió al secuestro de un arsenal de armas de fuego, municiones, un chaleco balístico, teléfonos celulares y un automóvil Nissan Tiida con pedido de secuestro vigente. Asimismo, se concretó la detención de una pareja: un hombre de 58 años y una mujer de 72.

El hombre cuenta con antecedentes por lesiones.

Posteriormente, durante la madrugada, personal policial encontró a una joven de 22 años que manifestó haber permanecido cautiva en la vivienda allanada horas antes, de donde logró escapar. La sobreviviente presentaba distintas lesiones y signos de aparente ataduras, siendo asistida, contenida y puesta a disposición de la justicia.

En el procedimiento, informaron desde la Policía de Córdoba, intervinieron efectivos de la Brigada de Investigaciones, CAP, Infantería, Seom, Policía Judicial y División Canes, quedando lo actuado bajo directivas de la Fiscalía de Andrés Rubén Godoy. La causa, luego, queda en manos de la fiscal Rita Palacios.