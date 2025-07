Recorrer las calles de Córdoba, es un desafío cotidiano, el de cubrir periodísticamente cada rincón, abordando las más diversas temáticas, desde noticias policiales, pasando por temas generales, la política, lo social y hasta llegar a notas donde las condiciones más extremas encuentran una luz de esperanza, con gente que está dispuesta a ayudar.

La de hoy es una historia por sobrevivir, la vida de Gabriela y Marcelo nos interpela hasta lo más profundo, porque no solamente sufren carencias sino que también son discriminados.

Cuando la pobreza es una condición que se ve agravada por la ausencia de soluciones a largo plazo, la vida de esas personas se transforma en un calvario difícil de sobrellevar.

En el programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el streaming de SRT Media, fuimos hasta barrio Talleres Este y en la calle Felipe II al 1.623, nos encontramos con el lugar donde viven, aunque en realidad lo hacen de una manera muy precaria Gabriela Soledad y Marcelo que necesitan de la ayuda de todos.

Al ver la fachada y luego el interior de la vivienda, reconocemos lo inhumanas que son las condiciones en las que habitan ese lugar y entendemos el por qué de su convocatoria para que vayamos a ayudarlos.

Además de las condiciones edilicias que no garantizan una vida digna, ellos tienen capacidades diferentes y por eso se les complica poder conseguir un trabajo, según nos contó Gabriela que nos dijo que “Yo soy la novia de Marcelo hace tres años, en setiembre va a ser tres años. Lo conozco hace mucho a él, éramos amigos, después nos pusimos de novio, de chicos. La casa no era así. Desde que murió la mamá, el hermano no lo pudo admitir y entonces se vino abajo a la casa, por eso la casa está así.”

Leandro, el vecino solidario: “Ver cómo vivían me tocó el corazón y me dieron ganas de ayudarlos.”

“Yo al lado de él le estoy ayudando, vengo todos los días, yo no vivo acá, pero mi hijo me acompaña. Viene a verlo a él y después se va, después me viene a buscar”, relató Gabriela quien destacó que “Marcelo no puede valerse por sí mismo. No puede caminar, o sea, él se levanta, pero apenitas se levanta. Pero yo le tengo que ayudar. Tengo que bañarlo, afeitarlo, cambiarlo.”

Vivir en la pobreza y sufrir discriminación

Al consultarles si tienen algún sustento, Gabriela o Marcelo, ella nos comentó que “No, no trabajamos, somos discapacitados. Mi discapacidad es un retraso madurativo y mi pensión es de $280.000, no alcanza para nada, apenas llegamos para pagar una deuda y lo que queda es para comer.”

El gesto solidario de la gente común

Esta historia y esta imagen que nos conmocionan, realmente nos preocupan, pero tiene un costado solidario que se ha generado hace un tiempo y es la historia de Leandro y un grupo de personas que se han sumado para ayudar a Gabriela y Marcelo

Leandro, futuro arquitecto, cursa el cuarto año de la carrera en la UNC, e iniciador de la campaña solidaria para ayudar a estos vecinos necesitados nos relató que el vive cerca, en Barrio Talleres Este y “a Marcelo hace muchos años que lo conozco, de cuando yo era niño, lo conozco toda la vida, tengo 32 años, y Él siempre tuvo una sonrisa, siempre fue para adelante, siempre buscó la changa para ganarse el peso. Yo tuve un negocio, un local en conjunto con un amigo, donde Marcelo iba a inflar la rueda de su triciclomotor y siempre le hacíamos la ayuda económica para la nafta, para el desayuno, para el almuerzo.”

Surgió la posibilidad de ayudarlos

En este momento de la entrevista, y visiblemente emocionado, Leandro señaló que “hoy me encuentro con que pase caminando por Barrio Talleres, lo veo y me dice, ¿puedes venir? Y yo me acerco, y me muestra que le llegó una documentación para un desalojo, un papel muy precario y no era verdad eso, entonces cuando yo me acerco y entro adentro de la casa, fue ahí donde me tocó el corazón y me dieron ganas de ayudarlo.”

Así comienza esta historia de solidaridad, para con Marcelo, para con Gabriela. ¿Y cómo sigue? Porque ya abrieron una cuenta y tienen un alias para una ayuda económica, pero hay otras formas de ayudar. Los vecinos se han juntado en un grupo de personas a partir de aquél descubrimiento que lo sorprendió a Leandro al ingresar a la casa de Gabriela y Marcelo respecto de lo que el vecino solidario nos dijo que “surgió de momento, cuando él (Marcelo) me da la conversación de que necesita mi ayuda, yo leo el papel (del desalojo), entro a la casa y le digo, no puedo más, no puedo esperar más, saque el celular, imprevistamente y armé un reel que tuvo 52 mil vistas...”

Donaciones de elementos y hasta los planos de la casa

Qué pasó después de es publicación, le preguntamos y Leandro explicó que “recibimos donaciones, recibimos ayuda económica, muchas personas están encima de la situación, aunque todavía no pudimos solucionar lo que buscamos hacer que es crear la vivienda para ellos”, y nos anticipó que “yo como estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba, soy estudiante de arquitectura, les regalo a ellos el diseño de la vivienda en donde ellos puedan vivir dignamente y puedan utilizar un baño como corresponde, con su discapacidad, un ingreso con una rampa, entonces es ahí donde el proyecto se complejiza un poco más y se hace cada vez más lindo porque nosotros vamos al detalle como arquitectos y como personas yo también estoy puliendo esas asperezas que uno tiene.”

Gabriela, vecina necesitada, al referirse al vecino solidario: “un ángel que Dios te mandó a la tierra para poder ayudarnos”

Así se lanza esta campaña solidaria, que ya no lo tiene solamente a Leandro, sino a su compañera Zahira y a otras personas más. Leandro aquí había llegado con su cinta métrica para comenzar a tomar las medidas, porque él como estudiante y vecino y amigo le va a regalar el proyecto del diseño de la reforma de la casa para hacerla habitable y accesible respecto de la discapacidad motriz que tiene Marcelo y para que Gabriela pueda ir a la casa y estar confortables y bien.

“Lo hice de una forma que es más organizada, pude armar un PDF en donde están los metros cuadrados que vamos a cubrir en cuanto a revoque, cerámica, los elementos que se necesitan como cocina, heladera”, remarcó Leandro.

Más ayudas que llegan

Durante la mañana, y al ver la nota que hicimos en Canal 10, se comunicaron desde el Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que tiene un área que se ocupa de casos como estos, y nos requirieron los datos de esta familia para poder brindarles contención.

¿Cómo se puede ayudar además de con dinero?

Ya han donado varios elementos para poder crear este proyecto, por lo demás, Leandro nos señaló que “sería cuestión de que la gente se acerque a dar lo que pueda, elementos o hasta un plato de comida... quiero contar algo muy fuerte, hace dos días hicieron unas donaciones de dinero, pudimos recaudar 150 mil pesos que ya hemos gastado para sus alimentos y fue que nos sentamos en la mesa ahí dentro de la casa y compartimos un pollo con fritas. Y cuando yo les pregunto a ellos que hace cuánto no comían o no pedían un delivery, me dicen más de un año y medio....”

El vecino solidario también enumeró otros elementos que necesitan contando que “no tienen papel higiénico, se bañan en la cocina, se bañan y duermen en la cocina y está todo ahí, es muy fuerte la situación.”

Cuando ensayamos una felicitación para Leandro y los vecinos solidarios, Gabriela tomó la palabra y agradeció expresando: “siempre te lo digo, vos viniste caído del cielo, un ángel que Dios te mandó a la tierra para poder ayudarlo a él (Marcelo) mientras yo no estoy... no sé qué más decirte porque...”, dijo la mujer embargada por la emoción.

Todos los que puedan colaborar, que colaboren y que los ayuden, con el granito de arena que cada uno pueda aportar. Desde una heladera, una cama, o artefactos sanitarios, hasta algo de comida, aunque sea, para poder ayudarlos a ellos que lo necesitan y la están remando y están luchando en este contexto.

Para colaborar con dinero, pueden transferir al ALIAS: GBLANDO3181.NX.ARS

El frio invierno nos regaló un momento de enorme calidez, ver a esas personas unidas por el encuentro de las necesidades de unos con la acción solidaria de otros, nos permite seguir creyendo en una sociedad más humana, donde todos juntos podemos mirar al vecino y preguntarle cómo está, qué le pasa, es importante y muy gratificante también.

Muchas veces cubrimos informaciones donde no vislumbramos soluciones, sin embargo, la solidaridad suele sorprendernos hasta en las situaciones más desfavorables.