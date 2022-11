Cristina Rodríguez tiene cuatro hijos, dos de los cuales son niños discapacitados. Al divorciarse del papá de los chicos, se vio obligada a cambiarlos de obra social porque el progenitor renunció a su trabajo y no tiene cobertura médica.

En diálogo con Canal 10, la mujer dio detalles del peregrinaje que tuvo que padecer para cambiar a sus hijos de obra social, algo que todavía no fue autorizado por la Superintendencia de Seguros de Salud (SRT) y los chicos están sin tratamiento: “Hice un traspaso, los trámites en Anses para que me permitieran ponerlos a cargo mío (…) me fui a la obra social, hice todo el papelerío. Me fui a la Superintedencia, me dieron un número de teléfono y una página donde no me quisieron atender”, relató Cristina angustiada.

“Mi hijo hoy está sin tratamiento; lo tengo hace un mes en casa encerrado. Está sin transporte, y estoy pagando la medicación que es carísima, un costo alto, lo compré en en efectivo, y lo estoy llevando a un psiquiatra en una clínica privada”, relató la mamá.

En esa línea, se quejó de la burocracia que existe en el sistema al manifestar que “Están todos los papeles en Buenos Aires aprobados, yo lo único que necesito es que la Superintendencia me autorice el traspaso de obra social para que se pueda usar la obra social mía para estos niños que están con tratamiento”, sostuvo.

“Es una impotencia como madre de no brindarles a ellos la atención que corresponde”, indicó Cristina, agregando que los niños tienen derecho a tener sus tratamientos. “Son seres humanos”, concluyó.

Mirá la nota de Canal 10: