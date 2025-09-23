Una mujer fue detenida en Córdoba: secuestraron motos robadas, drogas, armas e inhibidores

La Policía de Córdoba realizó un operativo en una vivienda ubicada en la calle Pedro Robelli y la calle Pública, en el barrio Asentamiento Mi Esperanza, donde se detuvo a una mujer presuntamente relacionada con actos ilícitos.

Además, se recuperaron cuatro motocicletas robadas, dos armas de fuego, drogas y otros elementos presuntamente relacionados con actividades delictivas.

Durante el procedimiento también se incautaron un inhibidor de alarma tipo handy, cuatro teléfonos celulares, vestimenta, una suma de dinero en efectivo y 40 cartuchos de distintos calibres. Asimismo, se encontraron envoltorios con marihuana y cocaína.

Entre los rodados recuperados se destaca una motocicleta que había sido sustraída instantes antes en la misma zona; además, se encontró una mochila relacionada con el hurto.

Cabe mencionar que uno de los sospechosos logró escapar, mientras que su pareja fue detenida en el domicilio y trasladada a la sede policial, quedando a disposición de la Justicia. En el procedimiento colaboraron efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).