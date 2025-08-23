Una mujer que manejaba alcoholizada embistió de atrás a un patrullero de la Policía de Córdoba y produjo daños materiales en ambos vehículos, aunque no se registraron personas lesionadas.

El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado, en pleno centro de la localidad de Villa Allende, en la intersección de las calles Hipólito Irigoyen y Maipú, cuando una automovilista de 43 años embistió de atrás a una camioneta oficial que realizaba tareas de prevención.

A la mujer, que se conducía a bordo de un Volkswagen Gol, personal municipal le realizó el correspondiente test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 0,756 gramos de alcohol en sangre.

El vehículo que produjo el incidente finalmente fue secuestrado por las fuerzas de seguridad.