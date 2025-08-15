Un trágico hecho ocurrió en la localidad de Cuatro Esquinas, ubicada en el departamento Río Primero de Córdoba. Una niña de 5 años falleció tras caer a una tolva de maíz en la tarde del jueves.

Desde la Policía de Córdoba detallaron que la pequeña fue trasladada al hospital local por su madre, sin signos vitales. Al llegar al centro médico, los facultativos confirmaron el deceso de la nena que habría sufrido heridas graves con la caída dentro del contenedor de gran tamaño utilizado para descargar y almacenar granos y cereales.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el incidente.