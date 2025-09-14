En las últimas horas, personal policial tomó conocimiento de que una mujer de 84 años fue hospitalizada en el Sanatorio Alta Gracia con traumatismo de cráneo.

Según lo informado desde la Departamental Santa María de la Policía de Córdoba, al parecer la damnificada habría sido atropellada por una motocicleta cuyo desaprensivo conductor se dio a la fuga.

El siniestro ocurrió en la avenida del Libertador 1.935 de la mencionada localidad, mientras intentaba cruzar la vía.

Cabe destacar que el conductor de la moto ha sido identificado y se investigan las causas que habrían determinado el hecho.