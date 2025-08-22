“En horas de la madrugada (del viernes) recibí un llamado de un papá manifestando que su bebé se encontraba ahogada y pidiendo auxilio para sacarla de esa situación”. Con ese sencillo relato, la sargento Carla González, operadora del 911, relata en sus propias palabras una situación de su trabajo cotidiano.

“Inmediatamente le solicité el domicilio para gestionar lo más pronto posible el móvil al lugar, le pedí al papá que se calmara y comencé a brindarle instrucciones de primeros auxilios: que colocara a la bebé sobre su antebrazo y comenzara a darle golpecitos con la mano en la espalda. En esa maniobra, la bebé largó el llanto”.

Tan sencillo como dar unos golpecitos que antes no se podían dar, producto de la angustia. Padre y bebé fueron luego trasladados al hospital por el móvil policial para una mejor valoración.

Todo ocurrió en el domicilio de las calles Cerrillo y Armenia, del barrio El Cañito, en la localidad de Alta Gracia, donde una sencilla intervención llevó calma a un hogar con un padre inexperto.