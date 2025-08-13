Una quincena de localidades, con cortes de luz estos días en Córdoba
Fueron anticipados por la EPEC, en virtud de la realización de tareas varias. El esquema, con regiones, días y horarios previstos.
Miércoles
De 07:30 a 11:30
Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.
Localidad: VILLA CARLOS PAZ
Zona afectada: barrio Centro: área comprendida por calles Alberdi, Alvear, Florida y Av. Libertad.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Rosedal anexo y Rosedal en forma parcial.
De 08:30 a 11:30
Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Los Patricios, Villa Corina y Patricios Este en forma parcial.
De 08:30 a 11:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SANTA MARIA
Zona afectada: Barrio Villa Tillar, en forma parcial.
De 13:00 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SERREZUELA
Zona afectada: localidades de: Serrezuela, Piedrita Blanca y El Chacho.
De 13:30 a 17:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Ciudad Parque Las Rosas, Soles del Oeste, Favaloro Sud, Estación Flores, Las Playas y Matienzo en forma parcial.
De 14:00 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio Ampliación Poeta Lugones en forma parcial.
Jueves
De 07:30 a 08:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: Sector de Aeropuerto y salida Ruta 158.
De 08:00 a 09:00
Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio Alta Córdoba, en forma parcial.
De 08:00 a 10:00
Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio Uritorco, en forma parcial.
De 09:30 a 10:30
Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio Jerónimo Luis de Cabrera, en forma parcial.
De 13:00 a 13:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Villa Cornú y Villa Allende Parque.
De 13:00 a 16:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Zona afectada: Localidades de San Clemente y Potrero de Garay. Barrios Villa del Cóndor, Grasso Cremonini, Campo Tagle, La Ernestina, Pampa Alta, Paso de la Pampa, Escuela 24 de Septiembre (Paso de la Pampa), Cerro la Colmena, Comuna San Clemente, San Clemente, Loteo Dela Mea, La Herradura, Río San José, Estancia La Granadilla, Antena de Claro (San Clemente) y Derivación de Forbes.
De 13:00 a 16:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrio Lomas Sur, en forma total.
De 14:30 a 16:30
Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio Nueva Córdoba, entre calles Av. Poeta Lugones, Cáceres y Bv. Illia, en forma parcial.
De 16:30 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Villa Cornú y Villa Allende Parque.
Viernes
De 16:30 a 16:40
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Zona afectada: localidades de Villa Valeria, Del Campillo, Bruzone, Mattaldi y zona rural de la localidad de Jovita.