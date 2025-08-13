Miércoles

De 07:30 a 11:30

Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.

Localidad: VILLA CARLOS PAZ

Zona afectada: barrio Centro: área comprendida por calles Alberdi, Alvear, Florida y Av. Libertad.

De 08:00 a 11:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios Rosedal anexo y Rosedal en forma parcial.

De 08:30 a 11:30

Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios Los Patricios, Villa Corina y Patricios Este en forma parcial.

De 08:30 a 11:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: SANTA MARIA

Zona afectada: Barrio Villa Tillar, en forma parcial.

De 13:00 a 17:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: SERREZUELA

Zona afectada: localidades de: Serrezuela, Piedrita Blanca y El Chacho.

De 13:30 a 17:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios Ciudad Parque Las Rosas, Soles del Oeste, Favaloro Sud, Estación Flores, Las Playas y Matienzo en forma parcial.

De 14:00 a 17:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrio Ampliación Poeta Lugones en forma parcial.

Jueves

De 07:30 a 08:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: Sector de Aeropuerto y salida Ruta 158.

De 08:00 a 09:00

Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio Alta Córdoba, en forma parcial.

De 08:00 a 10:00

Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio Uritorco, en forma parcial.

De 09:30 a 10:30

Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio Jerónimo Luis de Cabrera, en forma parcial.

De 13:00 a 13:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrios Villa Cornú y Villa Allende Parque.

De 13:00 a 16:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Zona afectada: Localidades de San Clemente y Potrero de Garay. Barrios Villa del Cóndor, Grasso Cremonini, Campo Tagle, La Ernestina, Pampa Alta, Paso de la Pampa, Escuela 24 de Septiembre (Paso de la Pampa), Cerro la Colmena, Comuna San Clemente, San Clemente, Loteo Dela Mea, La Herradura, Río San José, Estancia La Granadilla, Antena de Claro (San Clemente) y Derivación de Forbes.

De 13:00 a 16:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: VILLA ALLENDE

Zona afectada: Barrio Lomas Sur, en forma total.

De 14:30 a 16:30

Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio Nueva Córdoba, entre calles Av. Poeta Lugones, Cáceres y Bv. Illia, en forma parcial.

De 16:30 a 17:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrios Villa Cornú y Villa Allende Parque.

Viernes

De 16:30 a 16:40

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Zona afectada: localidades de Villa Valeria, Del Campillo, Bruzone, Mattaldi y zona rural de la localidad de Jovita.