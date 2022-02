El domingo pasado, sobre la calle Tránsito Cáceres a la altura de la Terminal, una taxista sufrió un hecho de inseguridad. Según denunció a Canal 10, un "naranjita" le robó la billetera e intentó sacarle el celular.

Cintia, la damnificada, aseguró también que en la zona faltan cámaras de seguridad o, al menos, la presencia de un policía.

"Me hacen señas unos naranjitas. Mientras uno me habla, del otro lado me meten la mano y me sacan la billetera", contó la taxista. Ella lo increpó pero el hombre negó todo y además la empezaron a amenazar.

Cintia se quedó esperando a la policía pero notó que la situación se ponía violenta. Por eso se puso a filmar pero ahí fue cuando intentaron robarle el celular.