Vicky Geysels tiene 25 años y cursa ingeniería ambiental en la Universidad Nacional de Córdoba, su historia es la de muchos universitarios que trabajan y estudian a la vez para acompañar la ayuda de su familia en post de recibirse para construir su futuro.

"Estoy por arrancar cuarto año y trabajé desde que empecé", comentó la joven cordobesa en diálogo con Canal 10.

Lejos de verse como una "heroína", dijo que su realidad es también la de varios compañeros de estudios. Ellos están lejos de la “universidad de ricos” que postuló el presidente Javier Milei después de vetar el aumento de presupuesto para las casas de altos estudios.

"Los primeros años empecé a dar clases particulares a alumnos del secundario y ahora sumé horas de suplencias en colegios", explicó Vicky con naturalidad frente a la cámara. Además comentó que también trabajó de niñera y sumó la venta de budines por Ciudad Universitaria.

Este último trabajo fue el que llevó a que su historia se conozca de boca en boca a raíz de una clase pública en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales.

Fue en una clase del profesor Marcelo García que Vicky pidió permiso para presentarse y contar que estaba vendiendo budines para poder costear sus estudios.

"La mayoría de mis amigas de la facu y un montón de compañeros han estudiado y laburado al mismo tiempo porque la mayoría venimos de familias trabajadoras", aclaró.

Los padres de Vicki tuvieron historias truncas en la universidad por verse en la encrucijada de optar entre estudiar y trabajar. Su papá estudió ingeniería en sistemas y su mamá bioquímica.

"Busco el título por mí, porque me gusta la carrera, pero también para conseguir un logro más familiar", dijo la joven.

La historia de Vicky Geysels es la de muchos universitarios en el país donde el 42,6% es pobre según un estudio de Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata.

Lejos quedó la frase de Milei cuando dijo: "el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo común para poder estudiar”.

Sin embargo para Vicki eso no es lo que pasa en las universidades. "No es así ni a palos, no ha entrado a la facultad, acá se ve todo, un montón de realidades, gente que hace un montón de esfuerzo y para quienes venir acá es un honor", aseguró.