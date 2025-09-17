Universidades, en la calle: detalles de la Marcha Federal en la provincia de Córdoba

Desde el inicio de la actual gestión de gobierno, referentes de la ciencia, la tecnología y las universidades nacionales debieron salir a las calles.

El destrato, vía un desfinanciamiento incluso no reconocido por el gobierno nacional, obligó a profesionales, pero también a jóvenes y a la sociedad toda a defender un valor intrínseco en la sociedad argentina: la educación superior pública.

Este miércoles, mientras en la Cámara de Diputados se le intenta poner un freno al veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el país se moviliza.

Como respuesta, se realiza la tercera edición de la Marcha Federal Universitaria.

Fue lanzada del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectoras y rectores de todas las universidades públicas del país, en acuerdo con el Frente Sindical Universitario (sus trabajadores, docentes y nodocentes), además de los estudiantes, representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

En la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), por caso, la concentración se realiza desde las 13:00 en el Monumento de la Reforma, para iniciar la marcha rumbo al centro una hora después.

El acto central comenzará a las 15:30 en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo.

En la provincia también hay convocatorias varias.

A las 17:00 será la movilización en Río Cuarto, con el aval de la casa de altos estudios. El inicio es en la Plaza San Martín.

La Universidad de Villa María también le dice “No al veto”, y se pliega al reclamo nacional.

Será partiendo a las 18:30 del Rectorado, en Entre Ríos 1.431.

Del mismo modo se mueve la Universidad Tecnológica Nacional Regional San Francisco.

Será con una movilización convocada en la puerta de su sede, a las 18:00.

Entre los reclamos, también agregan la necesidad de revalidar la Emergencia en Salud, con la Ley Garrahan.

A nivel país, la Plaza del Congreso recibirá una multitud en Buenos Aires desde temprano, y con epicentro a las cinco de la tarde.

En la Universidad de Buenos Aires (UBA) se anunciaron clases públicas diversas durante la jornada.

La Plaza San Martín será escenario del inicio de la marcha en Rosario, con movilización hasta Puerto Joven.

La Universidad Nacional de Cuyo es el lugar de convocatoria en Mendoza por la tarde, y tanto las entidades bonaerenses como las de Santa Fe, Tucumán, La Plata, Jujuy, Mar del Plata, San Juan y Catamarca se pliegan a las actividades.