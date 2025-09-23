Martes

De 07:00 a 10:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: SAN FRANCISCO

Zona afectada: barrios Loteo Altos del Prado, Palmares 1, Palmares 2, El Prado, Loteo Boutique y Corradi. Área comprendida entre las calles Mitre, Las Acacias, 1° Colonizadores y Güemes. Y las calles Libertador (N), Güemes, Garibaldi y R. de Santa Fe. 1° Colonizadores, Av. los Constituyente, Los Alerces y Los Paraísos.

De 08:00 a 11:00

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: VILLA ALLENDE

Zona afectada: Barrio Golf.

De 08:00 a 08:30

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: VILLA ALLENDE

Zona afectada: Barrios Lomas Este, Lomas Oeste, La Herradura, La Paloma, Bosque Alegre, VAS Shopping, Complejo Cinco Hoyos, Antigua Estancia, Comarcas de Allende, Norte I, La Morada y San Isidro.

De 08:30 a 10:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: LA FALDA

Zona afectada: Barrios IPV y Lomas de San Jorge.

De 09:30 a 12:30

Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Sector comprendido por calles Ing. López, Caseros, Duarte Quiros y Sol de Mayo, en forma parcial.

De 10:25 a 10:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: SAN FRANCISCO

Zona afectada: barrios Palmares 3 y 4, Parque Maipú, Maipú, Savio y loteo Manantiales.

De 10:30 a 12:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidad de La Falda: Zona Iose y Cacha de Las Murallas. Localidad de Valle Hermoso: barrios Las Playas y AMCEP.

De 11:00 a 11:30

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: VILLA ALLENDE

Zona afectada: Barrios Lomas Este, Lomas Oeste, La Herradura, La Paloma, Bosque Alegre, VAS Shopping, Complejo Cinco Hoyos, Antigua Estancia, Comarcas de Allende, Norte I, La Morada y San Isidro.

Miércoles

De 08:00 a 10:30

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios Altos de Manantiales, Riberas de Manantiales y Los Manantiales en forma total.

De 08:30 a 11:30

Motivo: Energizar Nuevo Tramo De Línea De Media Tensión

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios Villa Alberdi y Villa Urquiza en forma parcial.

De 08:30 a 11:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: COSQUIN

Zona afectada: Barrios San José Obrero y La Mandinga.

Jueves

De 14:00 a 16:00

Motivo: Mantenimiento Correctivo

Localidad: VICUÑA MACKENNA

Zona afectada: Localidad de Vicuña Mackenna.