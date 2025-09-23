Uno por uno: EPEC dispone cortes de luz en siete localidades de Córdoba
Diferentes sectores de la provincia son afectados por interrupciones, dispuestas por la prestadora debido a la realización de tareas varias.
Martes
De 07:00 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: barrios Loteo Altos del Prado, Palmares 1, Palmares 2, El Prado, Loteo Boutique y Corradi. Área comprendida entre las calles Mitre, Las Acacias, 1° Colonizadores y Güemes. Y las calles Libertador (N), Güemes, Garibaldi y R. de Santa Fe. 1° Colonizadores, Av. los Constituyente, Los Alerces y Los Paraísos.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrio Golf.
De 08:00 a 08:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrios Lomas Este, Lomas Oeste, La Herradura, La Paloma, Bosque Alegre, VAS Shopping, Complejo Cinco Hoyos, Antigua Estancia, Comarcas de Allende, Norte I, La Morada y San Isidro.
De 08:30 a 10:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: LA FALDA
Zona afectada: Barrios IPV y Lomas de San Jorge.
De 09:30 a 12:30
Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Sector comprendido por calles Ing. López, Caseros, Duarte Quiros y Sol de Mayo, en forma parcial.
De 10:25 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: barrios Palmares 3 y 4, Parque Maipú, Maipú, Savio y loteo Manantiales.
De 10:30 a 12:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de La Falda: Zona Iose y Cacha de Las Murallas. Localidad de Valle Hermoso: barrios Las Playas y AMCEP.
De 11:00 a 11:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrios Lomas Este, Lomas Oeste, La Herradura, La Paloma, Bosque Alegre, VAS Shopping, Complejo Cinco Hoyos, Antigua Estancia, Comarcas de Allende, Norte I, La Morada y San Isidro.
Miércoles
De 08:00 a 10:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Altos de Manantiales, Riberas de Manantiales y Los Manantiales en forma total.
De 08:30 a 11:30
Motivo: Energizar Nuevo Tramo De Línea De Media Tensión
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Villa Alberdi y Villa Urquiza en forma parcial.
De 08:30 a 11:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: COSQUIN
Zona afectada: Barrios San José Obrero y La Mandinga.
Jueves
De 14:00 a 16:00
Motivo: Mantenimiento Correctivo
Localidad: VICUÑA MACKENNA
Zona afectada: Localidad de Vicuña Mackenna.