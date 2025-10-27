El kirchnerismo tuvo un opaco desempeño en la elección legislativa en el distrito Córdoba: Pablo Carro no pudo renovar su banca y el kirchnerismo cordobés tuvo una de sus peores elecciones. Fuerza Patria obtuvo en la provincia el 5% de los votos (había obtenido el 10,5% en 2021).

El actual diputado se expresó al respecto: “En Córdoba, el único ganador es Milei. Y ese resultado nos da una señal clara: el peronismo debe volver a construir esperanza, volver a escuchar al pueblo. Un peronismo que discuta y se reencuentre con el único camino posible; la unidad y un programa de futuro, construido desde las bases”. 

“Se viene un tiempo muy difícil en la Argentina. Desde el peronismo, debemos generar una gran mesa de unidad, con acuerdos y diferencias pero con un objetivo común: defender a nuestra Patria. En esa lucha nos encontrarán, siempre. A cada compañera y compañero que nos acompañó con su militancia, con su compromiso y con su voto, gracias de corazón”, manifestó el exgremialista.

Pablo Carro on Instagram: "A cada compañera y compañero que nos acompañó con su militancia, con su compromiso y con su voto, gracias de corazón 💙"

Por su parte, Héctor "Coneja" Baldassi, que se postuló con el espacio Ciudadanos, logró apenas el 0,5% de los votos. 

El exárbitro cordobés consideró que “el país se expresó libremente, felicitaciones a los ganadores, el mensaje fue claro y la sociedad no quiere volver al pasado. El futuro nos debe encontrar trabajando juntos”.

X de Héctor “La Coneja” Baldassi

Algo similar le sucedió a otro referente que supo acceder al Congreso con el sello PRO: el diputado Oscar Agost Carreño sumó sólo el 0,6% de los votos y desde el próximo 10 de diciembre volverá al llano.

El actual miembro del bloque cordobesista Encuentro Federal que se postulaba por el partido que preside, señaló: “Quiero felicitar a Gonzalo Roca y al equipo de La Libertad Avanza en Córdoba por el resultado de hoy. Desde nuestro espacio seguiremos trabajando para lograr esa Argentina mejor que los cordobeses anhelan. Quiero agradecer a los cordobeses que nos apoyaron con su voto de confianza y a los dirigentes del PRO, en especial de la juventud, que dejaron todo en esta elección. Esto recién comienza”.

X de Oscar Agost Carreño

Por su parte, el exintendente de San Francisco, Ignacio García Aresca, hombre muy cercano al gobernador Martín Llaryora, no accedió a la renovación de su banca ya que iba quinto en la lista de Provincias Unidas.

En sus redes compartió el mensaje del gobernador.

X de Martín Llaryora

El exintendente Ramón Mestre encabezó una de las elecciones más pobres del radicalismo en la provincia de Córdoba, obteniendo el 3,53%. La UCR tiene tres bancas que vencen el 10 de diciembre (Gabriela Brouwer de Koning, Soledad Carrizo y Rodrigo de Loredo). Ninguno de ellos iban por la renovación y al no llegar Mestre, el radicalismo pierde todos sus representantes cordobeses. 

De las 9 bancas disputadas, 6 estaban en poder de representantes del macrismo en Córdoba, que integraba una alianza con el Frente Cívico (ahora Luis Juez se fue a participar a La Libertad Avanza), la UCR y la Coalición Cívica, más otras fuerzas menores.