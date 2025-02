Viernes

De 07:00 a 09:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CAPILLA DEL MONTE

Zona afectada: Barrio Ongamira.

De 11:00 a 13:00

Motivo: Aumento De Potencia En Red Aérea De Distribución Secundaria

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Área comprendida por las calles Laprida, Av. Vélez Sarsfield, San Luis y Obispo Trejo de barrio Nueva Córdoba en forma parcial.

De 12:00 a 12:05

Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidades de Arroyo Algodón y Los Zorros.

De 17:00 a 17:05

Motivo: Mantenimiento Correctivo

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidades de Pueblo Italiano, Viamonte y La Cesira.

Sábado

De 07:00 a 10:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: Colegio Santa Eufrasia, B° Cipren, B° Limay, calles Río Turbio, Goudard, Fits Roy y Leopoldo Lugones.

De 07:30 a 12:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrios San Fernando y Ejército Argentino.

De 08:00 a 11:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrios Quintas de Italia, Los Sauces y Estancia La Lucila.

De 08:00 a 08:10

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidades de Ausonia, Bengolea, Chazón, Etruria, Idiazábal, La Laguna, Pascanas, Pasco y Ucacha.

De 10:00 a 14:00

Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio Nueva Córdoba entre calles Obispo Trejo, Av. H. Irigoyen y Montevideo.

De 13:30 a 17:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrios Quinta Las Flores, Campo Chico, Country El Viejo Algarrobo, Terranostra I y II y sector comprendido por Av. O´Higgins desde el 6100 hasta el 8000.

Domingo

De 06:30 a 09:30

Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrios Barrancas del Río, Santa Ana, Sarmiento, Rivadavia entre las calles Bv. Sarmiento, Hipólito Irigoyen, Malvinas Argentinas y 25 de Mayo.

De 06:30 a 06:35

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: Batallón de Holmberg, zona Parador Don Pedro, Shell Fidesur, Shell Godoy Cruz, Motel Bunker, Hotel el Sol, Estación de servicio ex Nogales, Generación Mediterránea, Av Godoy Cruz, zona Autódromo, zona deposito del TOP, Calle Domingo Di Santo, Sociedad Rural Rio Cuarto entre calles Ayacucho, Montevideo, Mosconi y Ruta N°8.

De 06:30 a 12:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: Parque Industrial CECIS, zona Bio 4, zona Molinos Cañuelas y zona Ex Gomar.

De 06:30 a 06:40

Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrios Centro Sur y Centro Norte en forma parcial: área comprendida entre las calles Av. Gobernador Sabattini / Av. Bartolomé Mitre, Entre Ríos, Antonio Sobral, Bv. Sarmiento, Rivadavia, Tucumán, Manuel Belgrano y San Juan.

De 07:00 a 12:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrios Residencial Santa Ana y San Francisco.

De 07:00 a 12:00

Motivo: Mantenimiento Correctivo

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidad de Jovita.

De 08:30 a 13:30

Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Sector comprendido por calles General Paz, Igualdad, San Martín y Humberto Primo.

De 09:20 a 09:30

Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrios Centro Sur y Centro Norte en forma parcial: área comprendida entre las calles Av. Gobernador Sabattini / Av. Bartolomé Mitre, Entre Ríos, Antonio Sobral, Bv. Sarmiento, Rivadavia, Tucumán, Manuel Belgrano y San Juan.

De 12:25 a 12:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: Batallón de Holmberg, zona Parador Don Pedro, Shell Fidesur, Shell Godoy Cruz, Motel Bunker, Hotel el Sol, Estación de servicio ex Nogales, Generación Mediterránea, Av Godoy Cruz, zona Autódromo, zona deposito del TOP, Calle Domingo Di Santo, Sociedad Rural Rio Cuarto entre calles Ayacucho, Montevideo, Mosconi y Ruta N°8.

De 17:30 a 17:40

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidades de Ausonia, Bengolea, Chazón, Etruria, Idiazábal, La Laguna, Pascanas, Pasco y Ucacha.