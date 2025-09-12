Uno por uno, los cortes de luz previstos para el fin de semana en Córdoba
Desde la EPEC se anticipan múltiples trabajos en diferentes sectores de la provincia. El cronograma, con horario, localidades y barrios afectados.
Sábado
De 08:00 a 12:00
Motivo: Mantenimiento Correctivo
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: Sector comprendido por Ruta Nº8.
De 14:00 a 18:30
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: área comprendida por las calles: 27 de Abril, Dean Funes, Belgrano y Obispo Trejo, en forma parcial.
De 14:00 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Complejo La Agustina y Globolandia.
Domingo
De 07:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión
Localidad: JAMES CRAIK
Zona afectada: localidad de James Craik.
De 07:00 a 11:00
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: BELL VILLE
Zona afectada: barrio Jockey Club.
De 07:30 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: avenida Olmos, entre Rivadavia y avenida Maipú, en forma parcial.
De 08:00 a 12:00
Motivo: Mantenimiento Correctivo
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: Sector comprendido por cruce de Ruta A005, Ruta 8 y Batallón Arsenal Holmberg.