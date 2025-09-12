Sábado

De 08:00 a 12:00
Motivo: Mantenimiento Correctivo
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: Sector comprendido por Ruta Nº8.
De 14:00 a 18:30
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: área comprendida por las calles: 27 de Abril, Dean Funes, Belgrano y Obispo Trejo, en forma parcial.
De 14:00 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Complejo La Agustina y Globolandia.

Domingo

De 07:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión
Localidad: JAMES CRAIK
Zona afectada: localidad de James Craik.
De 07:00 a 11:00
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: BELL VILLE
Zona afectada: barrio Jockey Club.
De 07:30 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: avenida Olmos, entre Rivadavia y avenida Maipú, en forma parcial.
De 08:00 a 12:00
Motivo: Mantenimiento Correctivo
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: Sector comprendido por cruce de Ruta A005, Ruta 8 y Batallón Arsenal Holmberg.