Sábado

De 08:00 a 12:00

Motivo: Mantenimiento Correctivo

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: Sector comprendido por Ruta Nº8.

De 14:00 a 18:30

Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: área comprendida por las calles: 27 de Abril, Dean Funes, Belgrano y Obispo Trejo, en forma parcial.

De 14:00 a 17:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Complejo La Agustina y Globolandia.

Domingo

De 07:00 a 11:00

Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión

Localidad: JAMES CRAIK

Zona afectada: localidad de James Craik.

De 07:00 a 11:00

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: BELL VILLE

Zona afectada: barrio Jockey Club.

De 07:30 a 12:30

Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: avenida Olmos, entre Rivadavia y avenida Maipú, en forma parcial.

De 08:00 a 12:00

Motivo: Mantenimiento Correctivo

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: Sector comprendido por cruce de Ruta A005, Ruta 8 y Batallón Arsenal Holmberg.