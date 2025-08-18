La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicitó este lunes colaboración para dar con el paradero de José Iván Bolta, un joven de 24 años que reside en Valle Hermoso.

Según precisaron desde el Ministerio Público Fiscal, el joven fue visto por última vez el pasado 16 de agosto en la zona de su hogar.

En ese momento, vestía un buzo color beige, jeans celestes y zapatillas negras. Además, detallaron que mide aproximadamente 1,70 m, es de contextura delgada, cutis trigueño, cabello corto color negro y tiene ojos de color marrón.

Cualquier información sobre el paradero puede informarse a la Unidad Judicial de La Falda al 03548 422834 o a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.