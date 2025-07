Este miércoles, el Tribunal de la Cámara 7ª del Crimen de Córdoba dio a conocer los fundamentos que sostienen la condena a prisión perpetua de Brenda Agüero, la enfermera encontrada culpable por la muerte de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal.

Uno de esos niños fue Francisco, el hijo de Vanesa Cáceres, quien volvió a la sala de audiencias para escuchar la lectura oficial.

“Es muy duro volver a este lugar. Después de la sentencia intentamos reconstruirnos, volver a las cosas que dejamos pendientes todo este tiempo. Pero también necesitamos saber por qué se votó como se votó”, indicó en diálogo con Ahora Noticias de Canal 10.

Según la resolución judicial, Agüero fue la única persona presente en todos los casos analizados, tenía acceso directo a los bebés y llevaba insumos médicos como potasio e insulina sin justificación. El tribunal concluyó que los indicios fueron "suficientes, sólidos y reiterados" para destruir el principio de inocencia y confirmar su responsabilidad penal.

“Yo tenía dudas de por qué algunas personas decidieron no condenarla. Entiendo que alguien que no vivió estas audiencias pudiera dudar, pero nosotros escuchamos todo y no quedó ninguna duda de que nuestros hijos fueron asesinados”, aseguró. Y agregó: “ Es una historia que no termina de cerrar. Uno quiere cerrar etapas, pero todavía falta”.

El esposo de Vanesa, Raúl Calderón, también expresó su indignación por la ausencia de los otros imputados en la sala: “Me llamó mucho la atención que no hayan estado. Pensé que iban a dar la cara, pero no. Me quedó esa sensación: una sala vacía, sin imputados”.