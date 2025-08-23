Dos incendios continuaban activos en la siesta de este sábado en el interior provincial.

Uno se producía en el departamento San Justo, al norte de la localidad de Devoto en dirección a Colonia Marina, mientras que el restante afectaba a las inmediaciones de Alpa Corral, en el departamento Río Cuarto.

Varias dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático de la Provincia, cuyo vocero, Roberto Schreiner, indicó que en el lugar intervino la regional Uno de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia, con la colaboración de los cuarteles de Brinkmann, Porteña, Colonia Marina y Devoto.

Pese a que el fuego había sido contenido a la madrugada, un reinicio en otro sector obligó a reanudar las tareas de combate.

El segundo foco se desarrollaba en el sur provincial, en la zona de Alpa Corral. En el lugar trabajaban bomberos locales junto a dotaciones del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) de Río Los Sauces, con el apoyo de los cuarteles de Berrotarán y Río Cuarto.

En este caso, dos aviones hidrantes de la Dirección Provincial de Aeronáutica colaboraban con el personal de tierra.

Schreiner subrayó que se mantiene vigente la alerta por riesgo extremo de incendios forestales en toda la provincia y reiteró a la población la prohibición total de iniciar cualquier tipo de fuego.

Se solicita a la población que, ante la presencia de columnas de humo, se comunique inmediatamente y dé aviso a los siguientes teléfonos:

0800-888-38346 (FUEGO)

100 (Bomberos Voluntarios)

911 (Policía de Córdoba)