Miércoles

De 08:30 a 10:30

Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Parque Industrial de la localidad Mi Granja, en forma parcial.

De 14:00 a 16:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: SERRANO

Zona afectada: localidades de Serrano y Melo.

Jueves

De 07:30 a 08:00

Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora

Localidad: MALAGUEÑO

Zona afectada: Barrios San Nicolás, Mariano Moreno, La Arbolada, Tierra Alta, Cerro Mogote, Paso de Piedra, Punta del Agua, Estación del Carmen, Valle del Golf y Las Cañitas.

De 08:00 a 08:30

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrios Chacras de la Villa y San Isidro. Localidad de Mendiolaza: barrios Fincas del Sol, La Pampeana y Villa Alegra.

De 08:00 a 11:00

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: VILLA ALLENDE

Zona afectada: Barrio Mercado Al Campo, en forma total.

De 08:00 a 11:30

Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios Parque San Vicente, Altamira, Ampliación Altamira, Acosta, Colonia Lola y Renacimiento, en forma parcial.

De 10:00 a 10:15

Motivo: Energización De Nueva Subestación Subterránea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidad de Villa Carlos Paz: barrios Villa del Lago (1ª y 2ª sección) y Playa Perelli. Localidades de Estancia Vieja y Villa Santa Cruz del Lago.

De 10:15 a 12:45

Motivo: Energización De Nueva Subestación Subterránea.

Localidad: ESTANCIA VIEJA

Zona afectada: Localidad de Estancia Vieja, en forma parcial.

De 11:00 a 11:30

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrios Chacras de la Villa y San Isidro. Localidad de Mendiolaza: barrios Fincas del Sol, La Pampeana y Villa Alegra.

De 12:45 a 13:00

Motivo: Energización De Nueva Subestación Subterránea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidad de Villa Carlos Paz: barrios Villa del Lago (1ª y 2ª sección) y Playa Perelli. Localidades de Estancia Vieja y Villa Santa Cruz del Lago.

De 13:30 a 17:30

Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios Malvinas Argentinas I y II, La Floresta y zona rural aledaña, en forma parcial.

De 16:30 a 17:00

Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora

Localidad: MALAGUEÑO

Zona afectada: Barrios San Nicolás, Mariano Moreno, La Arbolada, Tierra Alta, Cerro Mogote, Paso de Piedra, Punta del Agua, Estación del Carmen, Valle del Golf y Las Cañitas.