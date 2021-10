Vecinos y vecinas de los barrios Altamira, Empalme y San Vicente se reunieron este lunes para reclamar por más seguridad en la zona. Ocuparon una parte de avenida Sabattini al 4000.

En diálogo con Canal 10, aseguraron que los últimos dos meses han sido muy complicados en materia de seguridad. Aunque este reclamo se realizó varias veces, la situación está muy difícil.

"Hemos sufrido robos en casas, entraderas, rompen ventanas, rompen autos", lamentaron algunos de los presentes. También hay arrebatos en las paradas del colectivo.

"Ya no hay horario, nos sentimos inseguros todo el día", expresó una vecina. No saben por qué se dieron tantos robos en el último mes pero aseguran que no se puede vivir así.