Vecinos de barrio Argüello denunciaron ante las cámaras de Canal 10 el estado de inseguridad con el que conviven a diario.

"Es la segunda vez que nos ocurre", dijeron los afectados por el violento ingreso en la mañana de este miércoles.

Una de las víctimas debió ser asistida: "Tengo 17 puntos en la cabeza", dijo, como producto de los golpes que sufrió.

En otro caso, en el mismo sector de la ciudad, una vecina denunció que sufrió tres robos en el lapso de los últimos 30 días.

En el colmo de lo cotidiano, uno de los vecinos dijo haber encontrado sus pertenencias robadas en Marketplace (Facebook).

"No lo quisieron ir a agarrar. No había personal policial y decían no tener tiempo para el allanamiento", dijo el damnificado.