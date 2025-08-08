La imposición del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Allende del cerramiento de calles, con la aprobación de una ordenanza en pos de “proteger la seguridad”, sigue dejando tela para cortar.

Es que los Vecinos Autoconvocados insisten en su ilegalidad. Y por eso convocan a una reunión el fin de semana, apuntando que “no importa cómo pensemos” porque “entre vecinos nos vamos a entender”.

La referencia apunta a diversos amparos presentados ante la Justicia, y la visión de que las autoridades municipales “mienten”.

La convocatoria es para este sábado a las 15:00 en el Centro Vecinal de Barrio Lomas Sur, ubicado sobre calle Barcelona, bajo el lema “No a los portones, sí a la seguridad”.

A juicio de los vecinos, los portones no se pueden colocar, y su implementación “es el fracaso de la seguridad del municipio”.