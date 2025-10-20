Las personas afectadas por la quiebra de la empresa constructora Márquez & Asociados tienen tiempo hasta el día 11 de noviembre de 2025 para presentar sus pedidos de verificación de acreencias ante la sindicatura, según informó el Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación (Concursos y Sociedades n.° 8), de la ciudad de Córdoba.

Este trámite es completamente digital y puede ser canalizado a través de los correos electrónicos de la sindicatura colegiada: sindicaturamarquez@gmail.com y sindicos.cordoba@gmail.com. Al tratarse de una solicitud extrajudicial realizada ante la sindicatura, no es obligatorio contar con abogado/a para presentar el pedido de verificación de crédito, aunque es recomendable la consulta profesional.

El juzgado también indicó que es importante que la solicitud de verificación de créditos se realice a tiempo, dentro de los plazos establecidos y al margen de toda denuncia penal que se haya efectuado.

Desde el tribunal explicaron que, si el crédito no está verificado en este proceso, los potenciales acreedores no serán considerados como tales a los fines de la quiebra y, por lo tanto, no podrán participar en la eventual distribución de fondos que se realice.

Fue el juez Sergio Gabriel Ruiz quien prohibió los pagos directos hacia la empresa deudora y ordenó que estos desembolsos se canalicen únicamente a través de la cuenta bancaria habilitada en el expediente judicial.

La sindicatura colegiada está constituida por dos estudios contables. Uno conformado por los contadores Juan Carlos Ledesma y María Fabiana Fernández, quienes tienen domicilio en calle Ayacucho n.° 330, 1° Piso, de la ciudad de Córdoba. Y otro integrado por los contadores Florencio Escribano Martínez y Fernando Daniel Perasso, con domicilio en calle 25 de Mayo n.° 125, Piso 9°, de la ciudad de Córdoba.