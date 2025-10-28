El Gobierno de la Provincia de Córdoba presentó oficialmente la temporada de verano 2025/2026 y anunció junto a Banco de la Provincia de Córdoba (BANCOR) nuevas promociones y beneficios especiales para que turistas y familias puedan disfrutar de unas vacaciones accesibles en todos los rincones de la provincia.

BANCOR dio a conocer su propuesta de financiamiento con Tarjeta Cordobesa (Visa y Mastercard), pensada especialmente para la temporada estival.

Promociones

Vigentes del 1 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2026

Hotelería y cabañas: hasta 12 cuotas sin interés.

Espectáculos, festivales, teatros y parques recreativos: hasta 6 cuotas sin interés.

Gastronomía y productos regionales: 20 % de descuento los viernes y sábados en locales adheridos, con tope de reintegro de $10.000.

Supermercados: 4 cuotas sin interés.

Un “verano fácil para todos”

De esta manera BANCOR acompaña la propuesta turística de la provincia, que incluye más de 400 eventos y 200 celebraciones, nuevos productos como la Ruta del Motorhome, obras de infraestructura en el Camino de Brochero, y mejoras en la conectividad aérea y terrestre.

La presentación organizada por la Agencia Córdoba Turismo reunió a autoridades provinciales, intendentes, referentes del sector privado, y actores del ámbito turístico y cultural, en un evento que marcó el inicio de una nueva temporada con múltiples atractivos.

Con esta alianza, BANCOR y la Agencia Córdoba Turismo se proponen ofrecer más beneficios y facilidades para las familias, impulsando al mismo tiempo el dinamismo de la industria turística cordobesa y las economías regionales a través de incentivos y financiamiento.