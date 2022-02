Superador del debate entre lo femenino y masculino, el drag viene a ofrecernos una propuesta artística de interpretación de roles.

Hasta hace unos años, los chicos y las chicas drag estaban limitadas a los teatros de los suburbios de las grandes ciudades. Hoy, sus performances han llegado a ocupar algunos escenarios de renombre, pero siguen luchando por vencer los prejuicios y obtener su merecido reconocimiento.

En Córdoba, el drag queen pisa con fuerza y busca su lugar dentro de esta ciudad.

En Cba24n.com.ar, hablamos con Veronika Secret, drag queen de larga trayectoria que actualmente es parte del show “Dragmáticas”, quien nos aportó un mirada desde dentro.

Adoptó nuestra ciudad como propia, pero es oriunda de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Cuenta, entre risas, que el cuerpo con el que vive es Fernando, y que es él quien le provee a Veronika de todos los elementos para transformarse.

Arrancó bajo el nombre de Mistika hace 15 años en el sur, en Comodoro, dónde no se conocía lo que era el drag. Fue después de ver un show en un viaje a Mendoza, donde conoció a una drag que se llamaba Maverik:

“Fue lo primero que vi allá en un boliche gay. La vi expresarse y bailar y yo dije -quiero hacer eso-”.

Durante muchos años mantuvo una relación inestable entre el qué dirán y sus ganas de hacer lo que le gustaba, que hicieron que por momentos tuviera que alejarse del drag.

Pero cuándo llegó a Córdoba a estudiar diseño de indumentaria, decidió que era el momento de cambiarse de nombre y desde hace siete años se llama Veronika.

“Veronika y el diseño de indumentaria me ayudan a ser más creativo y a expresarme. Al llegar a una ciudad más grande, con más movida gay y con el boom del drag queen desde hace unos años, me motivó a volver al drag”, dice.

- Hoy, para vos, ¿qué significa ser drag ?

- “Para mí el drag queen es una expresión artística que te empodera a expresarte, a ser libre. Va más allá de lo que se decía que era una exageración de la mujer, ese era el título que antes le ponían. Ahora va más allá de lo que es femenino y masculino, te ayuda a liberarte. Yo me siento así cada vez que estoy transformado: empoderado y liberado. Me siento bien.”

-¿Cómo vivís, desde tu experiencia como drag, la dualidad sexo/género?

-“Para mí el sexo y el género son algo personal. Pero el drag es la evolución del género, cualquier persona puede ser drag: hombre, mujer, sea hétero o bisexual. Creo que va más allá y creo que la evolución que vemos en la sociedad ayuda bastante a esta evolución.”

-Dicen que hacer drag queen es todo un arte, ¿qué hay de cierto en eso?

-“En mi caso yo soy diseñador de indumentaria y obviamente cada drag es distinto: algunos se hacen su ropa, otros se maquillan, otros se hacen todo. Yo, por ejemplo, hago todo: me peino las pelucas, la vestimenta, me hago el maquillaje. Todo desde cero.”

-¿Cuántas horas te lleva hacer todo eso?

-“Si tengo que prepararme para un show, entre la vestimenta y la música, me lleva todo un fin de semana. Obviamente, podés tener amigos que te pueden ayudar, pero si me tengo que maquillar empiezo a las 20 hs para estar lista a las 23 horas. Pero sí, lo artístico va de la mano siempre con el drag.”

-¿Qué encontrás en ese mundo, en esa cultura artística, que recrea personajes que te hace seguir eligiendola hasta el día de hoy?

-“15 años es mucho tiempo. Como te conté yo fui y vine muchas veces con el drag. Principalmente por el qué dirán. A veces te tratan mal, desde la misma comunidad te critican. Te dicen que no estás pulida, que no sos algo lindo. Como todo, ¿no? Una va aprendiendo todo el tiempo, se va perfeccionando.

Ahora volví hace 7 años con la ayuda de amigos, y lo que me hace sentir a mí es ese estado de felicidad y de libertad que me motiva a llevarlo a un nivel más profesional, dónde pueda aplicar varias herramientas como el baile o la actuación.”

-¿Qué tipo de personajes elegís recrear?

-“En el drag hay varias categorías y, en mi caso, elegí tomar las personificaciones que es algo que en el drag de acá de Córdoba o de Buenos Aires no se ve tanto.”

-¿Cuáles son las categorías de drag?

-“Están las bicho o más exageradas, inspiradas en las drags de Europa, de las Islas de las Canarias. Es lo que nosotras les decimos la vieja escuela: plataformas grandes, grandes casquetes y maquillajes muy exagerados. Ahora, se está llevando más a lo femenino, a lo delicado, es lo que se dice lo transformista.

Yo elegí el camino de las personificaciones dentro del transformismo porque había menos competencia. Elijo personificar a divas como Madonna, Cher, que no se ve tanto en Córdoba dentro del drag.”

-¿Qué te inspira a elegir tal o cual personaje?

-“Es la música que siempre escuché de chico. Desde los 3 años que escucho música pop, me gustaba y decidí intentar personificarlas porque no es una perfección como hacen otros. Es una imitación en cuánto a la vestimenta, la peluca, el maquillaje, que vos la ves en un show y decís -ella es Madonna-."

-Sobre la exigencias al momento de recrear un personaje: actualmente hay una deconstrucción en torno a los cuerpos, y me interesaba preguntarte cómo influye eso al momento de crear personajes que tienen cuerpos tan diferentes y si te exigís a vos para recrear cada cuerpo lo más parecido posible?

-“En mi caso trato de no llevar tanto a la práctica lo hegemónico, sino hacerlo desde Veronika. Un tiempo sí intenté hacer algo más perfecto, pero yo dije -tengo un límite-. Decidí hacer Madonna desde Veronika.

Sí intento asimilar un poco las corporalidades y de tener un poco más de cintura o de cadera, pero sin llevarlo al extremo de lo que a veces quieren ver.”

-¿Cómo lográs esas curvas?

-“A veces con corsetteria o modelando con goma espuma y hacés la forma de tu cuerpo.”

-¿En alguna de las categorías del drag tienen exigencias con sus cuerpos?

-“Como en todos lados, a la belleza femenina y a lo hegemónico lo idolatran. En la comunidad gay si sos bonita, si sos bella y tenés una cinturita, te destacan. A diferencia de las que son un poco más voluptuosas.

De a poco eso va cambiando, y van apareciendo otros tipos de gente que les gustan los shows de drags con cuerpos con más volumen, que bailen, que se muevan...

Pero, dentro de la comunidad en la que yo me muevo siempre se idolatra a la figura femenina más linda, más perfecta, alta y estilizada, eso siempre.”

-¿Hay una competencia interna en la comunidad por quién tiene un cuerpo más hegemónico?

-“Sí, pueden haber críticas como: -esta no tiene tanta cintura- , -aquella no tiene tanta cadera- o -tiene mal hecho el cuerpo-. Nos criticamos siempre dentro de la comunidad.”

-¿Y cómo conviven la idea de “liberación” del drag con estas exigencias corporales que se autoimponen?

-“Es así, yo creo que de a poco cada una debería ir cambiando ese estereotipo de drag. Obviamente cada una elige qué mostrar. En mi caso, yo elijo mostrar el vestuario, otra cosa. Pero, dentro del drag, la mayoría quiere tener un lindo corset para ajustar bien en la cintura y tener esa figura femenina bien femenina. Es algo con lo que luchamos permanentemente, más nosotras que estamos representando algo femenino.”

-Estás muy presente en las redes sociales con una comunidad de gente que te sigue, ¿buscás dar algún mensaje a través de tu cuenta?

-“Siempre uno trata de inspirar a que la gente quiera ser como quieran ser. A veces me dicen -quiero ser como vos- o me preguntan -cómo puedo empezar-. Uno siempre trata de dar ayuda desde el lado de las redes sociales, aconsejando. Yo hago muchas fotografías de las divas, pero siempre tratando de dar un lindo mensaje desde mi lugar.”

-¿Por qué Veronika Secret?

-“Mi primer nombre era Mistika y cuándo llegué a Córdoba dije de cambiarme el nombre y me gustaba el tema secret de Madonna. Las chicas lo asociaron a la marca Victoria Secret y, entonces, yo lo tomé como una burla a esas chicas que son modelos 90-60-90 y yo que soy bajito…Veronika era como una versión más latina.”

-¿Hay algo puntual que falte en nuestra sociedad o crees que en líneas generales los temas que a ustedes como drag o como parte de la comunidad drag les preocupa están puestos en debate?

-“Creo que de a poco se están poniendo sobre la mesa los temas relacionados al género, a las corporalidades, pero lleva su tiempo que la gente lo procese y lo tome como un tema a charlar.

Dentro de la comunidad con el drag hay una lucha porque el drag queen siempre está catalogado como el gay o el chico afeminado y de ese tema no se habla, se podría hablar de discriminación entre nosotros.”

-¿Te sentís identificada con la frase: todo drag queen es político?

-"Obvio que sí. Siempre cuándo uno hace una performance o un show trata de dar un mensaje. O directamente yendo a la calle de drag, no solamente en la noche,es mostrarse y no estar invisibilizados. Siempre intentamos llevar al drag a dar un paso más adelante.

Muchos se quedan en la noche, como que es algo de boliche. En mi caso, con mis amigos, siempre intentamos mostrarnos y ocupar lugares. Ya desde que te pongas la peluca y los tacos, ya estás haciendo algo político.”

-Cambiando de tema me voy a meter en los shows: me consta que los shows drag queen son impresionantemente buenos, sin embargo, en Córdoba son contados los lugares en los cuales se puede ver un show de ustedes, ¿por qué?

-“Los espacios se van abriendo de a poco. Nosotras estamos con un emprendimiento que se llama Dragmáticas, es teatral. Somos cinco drags que hacemos teatro drag hablado con música y estamos desde hace tres años con ese proyecto independiente. Los domingos hacemos shows en BeepUp, que está hace 35 años, y que está dando oportunidades a nuevos talentos.

Pero sí, faltan lugares que quieran mostrar nuevos talentos, nuevos shows y estaría bueno que se abran espacios.”

-En Córdoba, ¿se puede ganar plata haciendo drag o es una expresión artística sin fines de lucro?

-“Del drag no se puede vivir en Córdoba, no sé si en Buenos Aires. No está tan bien pago. A la gente les gusta el drag, pero no aprecian el detrás de escena y lo que eso significa. Esperamos que de a poco nos empiecen a valorar más. Lo ves en Carlos Paz y lo que pasa con las drags queen, no están valorizadas como debería ser.

También está en uno, a veces algunas van a eventos gratis. Dentro de nosotras, la comunidad drag queen también tenemos que valorarnos para poder avanzar y nos van a seguir menospreciando.”

-¿Te acordás de tu primer show? ¿Tenés alguna anécdota para regalarme de esa primera vez?

-“Mi primer show fue en Comodoro. Me hice amiga de unas chicas trans y quería hacer un show. Yo pensaba que íbamos a poder ir a un boliche, creyendo que nos iban a dar algún espacio y obviamente no. ¿A dónde fui a parar? A un cabaret, en un pueblito a un hora de mi casa con las chicas trans.

La gente que estaba ahí no entendía nada. Yo estaba consumiendo una estética de allá de Europa, super montado. La gente me miraba raro y seguro pensaba -¿qué hace este pibe?-¨

-¿Qué le dirías a alguien que te pregunta cómo ser drag queen?

-“Depende como lo quieras tomar, en mi caso hace poco lo empecé a tomar más profesional y lleva una inversión. Pero siempre que alguien nuevo quiera arrancar, le decimos que se anime. Que se ponga una peluca, que se maquille, que salga. Que si necesita que la acompañemos, estamos nosotras para ayudarle. El animarse es importante. Ante las críticas siempre quieren verse bien y a veces no es tan necesario. Mientras tengas una peluca y un lindo maquillaje y te animes a salir a la calle. Porque es algo muy hermoso cómo la estamos pasando con mis compañeras. También es muy importante el apoyo de la familia.”

-¿Hay una comunidad de drags en Córdoba?

-“De a poco se va creando. Yo al principio dejaba todo el tiempo, por miedo, vergüenza, pero con el apoyo de los amigos y de la comunidad está bueno seguir creciendo, es hermoso.”