El chofer de Didi, de 36 años, levantó en la puerta de una pizzería de la avenida General Paz a una joven y a su abuela. Ambas nunca se imaginaron la secuencia de terror que vivirían dos cuadras más adelante.

El conductor atravesó la Avenida Colón y aceleró pese a tener el semáforo en rojo; arrastró a una moto con dos ocupantes, atropelló a personas que caminaban por la vereda y chocó contra contenedores de basura a la altura de 9 de Julio.

Hasta el momento el fiscal José Bringas intenta dilucidar si el hombre sufrió una descompensación, si el auto tuvo un inconveniente mecánico o si se trató de una actitud criminal.

De acuerdo con el relato de una de las pasajeras, el chofer del Ford Fiesta blanco solo gritaba palabras incomprensibles mientras apretaba el acelerador del auto.

«No frenó nunca; había muchos peatones pasando, se llevó a los chicos puestos en la moto, nunca en mi vida me voy a olvidar lo que viví», comentó una mujer que vio toda la secuencia desde la parada del colectivo 62.

En total hubo siete heridos; dos de ellos, de gravedad, fueron internados en el Hospital de Urgencias. Un hombre de 35 años, que estaba arriba de una moto, sufrió un traumatismo de cráneo y tórax, mientras que una mujer de 45 años fue sometida a diferentes estudios para chequear su estado de salud.

Algunas personas que estaban en pleno centro de Córdoba se abalanzaron contra el conductor para increparlo y golpearlo. Los oficiales de la Policía resguardaron la integridad del hombre de 36 años y lo trasladaron a sede policial en medio de un estado de desorientación.

El choque recordó lo ocurrido en Boulevard Chacabuco el 12 de septiembre de 2024, cuando un Toyota Corolla fuera de control atropelló a trece personas. Por el hecho fue condenado el conductor, Cristian Pacha, a 6 años y 8 meses de prisión en un juicio abreviado.