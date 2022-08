Vecinos de barrio San Alberto de la ciudad de Córdoba denuncian un brutal operativo de la Policía de la Provincia de Córdoba, donde el jueves en horas del mediodía en un procedimiento se llevaron detenido a un adolescente y en el medio quedaron tres mujeres heridas.

A.P es el joven de 16 años detenido. Según relató Paula Pacheco, madre del adolescente a este medio, los uniformados no tenían "ninguna justificación para llevárselo", sólo resistencia.

El adolescente se rehúsa a que se lo lleven y se va a la casa de la novia. Es allí donde la Policía lo detiene.

"Mi hijo estaba sentado en una esquina del barrio en un kiosco con la novia, llega la Policía y le dice que es un control de rutina. Lo palpan, mi hijo no tenia drogas, armas, ni nada y proceden a llevárselo. Mi hijo se resiste porque siempre que lo ven se lo quieren llevar preso porque le tienen bronca. Mi hijo tiene antecedentes penales, pero desde febrero no tienen ningún problema con la Policía", expresó Paula.

La detención se da en la casa de la novia del joven, Candela Álvarez, también adolescente de 15 años. En las imágenes se observa que ingresan por los techos.

"Cuando se lo llevan lo voy a buscar a la comisaría segunda de Duarte Quirós y no estaba, voy a la de Parque República y tampoco, voy a Tribunales II y no está. Por eso voy a la Central de Policía, donde me atendieron y me dijeron que no estaba en ningún lado, que no tenían ninguna información del operativo ni nada".

Ante esto la mujer expone los videos y le dicen que "bajo ningún concepto la Policía podía actuar así". Esto quedó asentado.

Según relata la madre y el propio A. P es liberado por los propios policías que lo detuvieron. Lo trasladan al Hospital Príncipe de Asturias y es ahí cuando se conoce del paradero.

El joven le relató a la madre que en la comisaria segunda lo meten en un calabozo y lo golpean. Cuando se desmaya, lo llevan al Hospital Eva Perón y ahí le dicen que no lo van a recibir, por eso lo trasladan al otro nosocomio.

La mujer asegura que los efectivos obran en base al "racismo y clasismo". Además sostiene que la Policía ahora "están buscando testigos para que digan que mi hijo amenazó con un arma a la gente que está trabajando en una empresa privada que contrató la Provincia para hacer cloacas".

La madre está golpeada por intentar impedir la detención, al igual que la novia de éste - Clara y la tía de la novia. En el video se ve el procedimiento cuando las mujeres salen lesionadas.