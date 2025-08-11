Un show en el Club de Bomberos de San Francisco debió terminar de imprevisto.

Lo brindaba la banda Dale Q' Va, y el motivo fue el accidente que sufrió David Ortíz, su cantante.

Es que, en pleno espectáculo, cedieron un par de tablas del escenario donde se encontraba, y cayó algunos metros hacia abajo.

La música debió interrumpirse y hubo una rápida reacción para trasladarlo.

Según se informó oficialmente, recibió algunos puntos de sutura en la cabeza, donde se golpeó en la caída, pero fue dado de alta tras unas horas en observación.

Vía redes sociales, la banda agradeció al personal médico por su actuación. “Queremos informarles que David sufrió varios puntos en su cabeza y se encuentra mejor”, aclararon.