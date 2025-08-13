El hecho policial se consumó en barrio Ampliación Jardín Hipódromo. Pero antes, se pusieron en riesgo varias cosas.

La referencia es la detención de dos hombres que difundió la Policía de Córdoba, tras una persecución registrada en una edición difundida de manera oficial.

Todo comenzó cuando el vehículo en el que se conducían evadió un control policial y emprendió una huida.

En el camino, transitaron a contramano en una avenida de la ciudad de Córdoba, y hasta terminaron chocando por alcance a un vehículo que esperaba su paso en un semáforo.

Finalmente, fueron atrapados, con el secuestro del auto y sus pertenencias.