En un hecho cuyo final pudo haber sido peor, un efectivo de la policía resultó con heridas de consideración, aunque se encuentra fuera de peligro, luego de ser atropellado por dos malvivientes que huían en un Toyota Etios por la zona de Alta Córdoba. El suceso ocurrió en la tarde del lunes, cuando el policía Aldo Bustamante fue embestido por el vehículo en el que se conducían los delincuentes, al pretender controlarlos.

Luego de atropellar al efectivo de la fuerza de seguridad provincial, los ladrones continuaron con su huida a toda velocidad por las calles de ese barrio, mientras otro móvil de la Policía los perseguía. Finalmente, en la intersección de Pinzón y Patiño de barrio San Martín, los malvivientes entraron en contramano y luego de impactar a otros dos vehículos, chocaron contra un poste, tras lo cual descendieron y escaparon corriendo, pero fueron aprehendidos por personal policial.

En el automóvil en que se conducían, se encontraron inhibidores de alarma y herramientas del tipo "corta pernos". Ambos contaban con antecedentes delictivos y quedaron a disposición de la justicia.

El oficial Aldo Bustamante se encuentra internado en el Policlínico Policial donde se recupera favorablemente del traumatismo de tórax que le provocaron los malvivientes al atropellarlo.

El efectivo contó que "estaba trabajando normal, cuando de repente un compañero solicita colaboración porque venía en persecución con el móvil y justo nos cruzamos" con el vehículo en el que se conducían los delincuentes. Bustamante continuó explicando que estaban "haciendo el operativo cerrojo, y lo vemos de frente al auto, pensamos que se iba a quedar en el lugar y cuando me vio que me bajé del móvil me llevó por delante".

En ese momento, el policía herido dijo que imaginó "lo peor, pensé que iba a quedar abajo del auto" y agregó que "es la primera vez" que pasa por algo así y concluyó afirmando que "la verdad es que no se lo deseo a nadie".