En horas de la noche, en la intersección de avenida Ricardo Rojas y Pablo Buitrago de barrio Arguello, una mujer mayor de edad a bordo de un automóvil Renault 9 perdió el control del vehículo y chocó de frente contra un semáforo.

Al parecer la mujer olvidó que el semáforo se encontraba en la mitad de la calzada e intentó maniobrar en el último segundo. Sin margen, terminó impactando la parte frontal-lateral de su automóvil.

Tras el impacto, un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y asistió a la conductora. Según el parte policial, la mujer presentaba una lesión en el rostro producto de la colisión.

Luego, sus propios familiares la trasladaron hasta el Hospital de Urgencias para un valoración médica más completa.

En tanto, la Policía informó que se investigan las circunstancias en las que ocurrió el siniestro para determinar cómo la mujer terminó impactando contra la estructura vial.